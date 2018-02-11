В Ингушетии ликвидировали боевиков из Дагестана

Личности двух ликвидированных в Ингушетии боевиков установлены. Мужчины 1976 и 1996 годов рождения родом из Дагестана.

Один из них находился федеральном розыске за пособничество ИГ (запрещена в РФ).

В субботу в Ингушетии были нейтрализованы двое бандитов. При них обнаружили два автомата, "пояса смертников", компоненты для СВУ боеприпасы, гранаты, передает РИА Новости.