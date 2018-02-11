В 2018-м SpaceX отправит туристов в полет вокруг Луны

Американская космическая компания SpaceX в нынешнем году намерена запустить двух туристов в полет вокруг Луны. Двое граждан уже провели соответствующие переговоры и внесли "значительную предоплату" за будущий полет, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании.

Отправка туристов запланирована с мыса Канаверал во Флориде. "Это возможность для людей вернуться в дальний космос впервые за 45 лет", — отмечают в компании. В SpaceX отметили, что у них есть и другие потенциальные клиенты.

Компания также поблагодарили американское космическое агентство NASA за финансирование, которое позволило создать космический корабль Dragon 2. Он будет использоваться в тандеме с тяжелой ракетой-носителем Falcon. Эта ракета дает две трети тяги тяжелой ракеты Saturn V, которую использовало NASA для отправки астронавтов на Луну.

Кроме того, во втором квартале 2018 года компания планирует запустить космический корабль Crew Dragon к Международной космической станции в автоматическом режиме. В будущем планируется осуществлять до четырех таких полетов в год.

Между тем в Российской академии космонавтики имени Циолковского считают, что SpaceX сможет в ближайшем будущем облететь Луну, но пока это только обещания и пиар-ход для привлечения дополнительных инвестиций.

Ранее представители российской компании РКК "Энергия" сообщили, что планируют представить космическим туристам услугу по облету Луны на космическом корабле "Союз" в 2021-2022 году.