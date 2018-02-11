Корейские хоккеистки могут получить Нобелевскую премию мира

Объединенная женская хоккейная команда КНДР и Южной Кореи может быть выдвинута на соискание Нобелевской премии мира. Член МОК американка Анджела Руггиеро считает, что корейские хоккеистки достойны этой награды.

"Я считаю, что корейские хоккеистки должны быть номинированы на Нобелевскую премию мира. Именно, команду, а не МОК или федерации. Они этого заслужили", — заявила Анджела Руггиеро.

Впервые в истории Игр на лед вышли спортсменки из двух корейских государств. В единую команду вошли 23 хоккеистки из Южной Кореи и 12 из КНДР. Свой первый матч объединенная корейская сборная проиграла сборной Швейцарии с результатом 0:8.