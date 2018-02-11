В Уфе в Toyota Camry нашли мужчину с пулями в шее и голове

В автомобиле на одной из улиц Уфы обнаружен застреленный мужчина. По информации местных СМИ, тело с тремя огнестрельными ранениями нашли в автомобиле "Тойота Камри" на улице Ферина. Два выстрела было произведено в шею, еще один — в голову.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство")", передает ТАСС. По словам старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по республике Башкирия Светланы Абрамовой, погибший мужчина — 1969 года рождения.