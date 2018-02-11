Размещение "Искандеров": Пушков заявил, что поляки путают причину со следствием

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter реакцию правительства Польши на размещение Россией ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области на постоянной основе.

Пушков уверен, что поляки "путают причину и следствие", ведь "Искандеров" в области не было, пока американцы не развернули в Польше 2-ю бронетанковую бригаду. Польша заявила, что для защиты от российских ракет ей нужна американская ПРО.

"Причина — в экспансии НАТО на восток", — написал Пушков.

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов не исключил в связи с этим усиление группировки "Искандеров", пишет РИА Новости.