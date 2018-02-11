32 человека отравились в татарстанской школе

В Татарстане с пищевым отравлением госпитализированы более тридцати школьников и один учитель. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошел в населенном пункте Казанбаш. Ночью 31 ребенок в возрасте от 7 до 17 лет и один взрослый почувствовали себя плохо. Их госпитализировали в больницы Казани, передает "Интерфакс".