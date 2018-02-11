Хоккеистки США переиграли соперниц из Финляндии

На олимпийском хоккейной турнире вступили в борьбу женские команды в группе "А", где выступают представительницы России. Первыми на лед вышли сборные США и Финляндии. Американки победили со счетом 3:1.

Наших хоккеисткам предстоит позже встреча с представительницами Канады. Россиянки попали в очень сложную группу: США и Канада признанные фавориты Игр, а финки – одни из сильнейших в Европе. Так что попасть напрямую в полуфинал с одного из двух первых мест в квартете будет очень сложно. Остается надеяться, что наша команда сумеет пробиться в четверку сильнейших после старта плей-офф.