Бывший депутат-единоросс сломал челюсть DJ Smash

Российский диджей и музыкальный продюсер DJ Smash (Андрей Ширман) был избит в ночном клубе в Перми, получив перелом челюсти. Обидчик музыканта — бывший депутат местного Законодательного собрания Александр Телепнев, входивший во фракцию "Единая Россия", сообщил источник сайта Вести.Ru.

Со слов самого Ширмана, один из посетителей клуба, находившийся там вместе с экс-депутатом, подошел к нему у бара и попросил фото. Получив отказ, он оттащил музыканта от бара, затем, находясь в состоянии опьянения, упал, после чего уже сам Телепнев, мастер спорта по рукопашному бою, ударил Ширмана в висок, сбив его с ног.

Упавшего музыканта продолжили бить ногами — в травмпункте, по его словам, у него зафиксировали побои и открытый перелом челюсти. В полиции по факту избиения заведено дело, заявления о случившемся, по словам DJ Smash, готов написать весь персонал клуба.

Как сообщается на сайте Заксобрания Пермского края, депутат Телепнев, среди прочего, входил в рабочую группу по совершенствованию избирательного законодательства и депутатскую комиссию по предварительному рассмотрению кандидатур на должности мировых судей. По первому образованию он географ, второе высшее образование получил на факультете государственного управления МГУ.