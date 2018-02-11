Порошенко рассказал о модернизации ракеты, которой сбили израильский F-16

Украинский государственный концерн "Укроборонпром" готовится к серийной модернизации зенитно-ракетного комплекса C-125М "Печора". Об этом написал на своей странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

Он отметил, что ЗРК может поражать цель на расстоянии до 40 километров и до 25 километров в высоту. При этом украинские специалисты сумели значительно увеличить точность наведения и поражения высокоманевренных целей.

Ранее, 10 февраля, израильский истребитель F-16 попал под удар сирийских ракет ПВО. По данным израильских военных, на месте крушения были обнаружены остатки одного из снарядов. Судя по всему, это ракета ЗРК С-125 "Печора".