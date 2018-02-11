Три спортсменки из России пробились в финал соревнований по могулу

На Олимпиаде состоялась вторая квалификация в могуле у женщин. Марика Пертахия, Регина Рахимова и Екатерина Столярова смогли пробиться в финал.

В первой квалификации Рахимова стала 11-й, Перетахия 12-й, а Столярова 20-й. Оставшись за пределами первой десятки, спортсменки сумели пробиться в финал со второй попытки.

Во второй части квалификации Екатерина Столярова заняла второе место (73,40 балла). Регина Рахимова стала четвертой (72,82), а Марика Пертахия – седьмой (70,43). Финальный заезд пройдет в воскресенье и начнется в 15 часов по московскому времени.