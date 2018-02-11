Нетаньяху похвалил летчиков за удар по иранским и сирийским военным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что по Ирану и Сирии нанесен мощный удар. Точно таким же образом израильские силовики будут отвечать на любые агрессивные действия.

Накануне израильтяне перехватили иранский дрон и нанесли две серии авиаударов по позициям правительственных войск Сирии и объектам иранского военного присутствия в соседней стране. В результате операции был потерян истребитель F-16.

Нетаньяху высоко оценил действия израильских военных и особо отметил начальника генштаба Гади Айзенкота. Также премьер был рад узнать, что экипаж F-16 идет на поправку, передает РИА Новости.

В то же время пресс-служба Нетаньяху сообщила, что в ходе переговоров израильский и российский лидеры договорились о сотрудничестве во избежание конфликтных ситуаций в Сирии.

Первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров заявил, что такое сотрудничество позволит более эффективно бороться с терроризмом в Сирии, тем более что у Израиля есть огромный опыт.

Он подчеркнул, что Тель-Авив был лоялен к нашим самолетам, случайно залетавшим на его территорию во время операций в Сирии.

Политик добавил, что Израиль борется с движением "Хезболлах", которое считает террористической организацией.