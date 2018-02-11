От США ждут нестандартного вмешательства в российские выборы

США активно вмешиваются в избирательный процесс в России, заявил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. По его мнению, Вашингтон воспользуется нестандартными приемами, чтобы попытаться сделать президентские выборы в РФ нелегитимными.

Выступая на общероссийском семинаре для наблюдателей "Общественный контроль на выборах президента РФ", Шаповалов отметил, что США, которые заявляли о том, что Россия активно вмешивается в избирательный процесс в их стране, на самом деле более активны. Эксперт ожидает, что в ходе кампании и на самих президентских выборах "будут нестандартные вмешательства". "Естественно, что эти вмешательства, по сути, будут иметь одну задачу — делегитимировать наши выборы", — приводит слова Шаповалова РИА Новости.

Выборы президента России назначены на 18 марта.