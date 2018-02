Американского профессора отстранили за заявление о том, что Австралия не страна

В США в Южном университете Нью-Гэмпшира уволили преподавателя, утверждавшую, что Австралия — континент, но не страна. О приключениях 27-летней студентки Эшли Арнольд — неработающей мамы из штата Айдахо, стремящейся получить степень в области социологии по онлайновой программе университета, — рассказал сайт BuzzFeed.

Студентке предстояло написать работу о различиях социальных норм в США и какой-либо другой стране. В качестве нее Арнольд и выбрала Австралию, однако получила неудовлетворительную оценку: по словам преподавательницы, сравнение якобы было сделано "не со страной, а с континентом".

После нескольких раундов оживленной переписки с преподавательницей, имеющей, кстати, степень доктора философии, та согласилась пересмотреть оценку, хотя и не на самую высшую, однако осталась при своем мнении по поводу Австралии. Дополнительно Эшли Арнольд решила уведомить о возникших разногласиях руководство университета: по ее мнению, из-за некомпетентности преподавателя могли пострадать и другие студенты.

Университет сообщил в "Твиттере", принципиальной студентке заменили преподавателя, и что ей возместят стоимость некачественно преподанного курса. Добавив также, специально для австралийцев, что в США знают: Австралия — и страна, и континент.

We deeply regret the interaction between our professor & our student. We have apologized to Ashley, replaced the instructor, & are reimbursing her tuition for the course. To our friends in Australia, we know that you are a country & a continent, best of luck in the Olympic games!