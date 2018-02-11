Второе золото сборной Германии в олимпийском биатлоне

На олимпийской биатлонной трассе прошла вторая гонка турнира и первая – у мужчин. Лучшие спринтеры мира вышли на дистанцию 10 км с двумя огневыми рубежами и следует признать, что многие из фаворитов провалили старт. Победил же немецкий биатлонист Арнд Пайффер.

К сожалению, среди неудачников спринта числятся наши Антон Бабиков и Матвей Елисеев, допустившие, соответственно, 4 и 5 промахов при стрельбе и занявшие только 57-е и 82-е места. Самое обидное, что результаты спринтерской гонки повлияют на старт участников Игр в пасьюте и там россиянам также ничего не светит.

Вряд ли Антона и Матвея успокоит то, что провалились на стрельбе и француз Мартен Фуркад (3 промаха), и норвежские братья Йоханнес Бе (4) и Тарьей Бе (2), и их соотечественник Эмиль-Хегле Свендсен (2). Ну и к тому же, все эти мэтры биатлона все же имеют определенные шансы в гонке преследования.

А победил Пайффер из сборной Германии, который прошел дистанцию за 23 мин. 38,8 сек и без промахов. Это второе золото немцев в биатлоне после победы в женском спринте Лауры Дальмайер. Вторым стал – и это мини-сенсация! – чех Михал Крчмар (0 промахов), третьим – итальянец Доминик Виндиш (1).