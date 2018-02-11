Очевидцы: Ан-148 загорелся в воздухе и упал

Падение горящего самолета Ан-148 в Подмосковье видели очевидцы. Сам самолет обнаружили с воздуха в Раменском районе. Спасатели до него еще не добрались, передает РИА Новости. В районе идет снег, облачность – 10 баллов, ветер несильный, температура в пределах 4-5 градусов мороза.

Ан-148 "Саратовских авиалиний" разбился между деревнями Аргунцево и Степаново вскоре после вылета из Домодедово в Орск. Шансов выжить у находящихся на борту не было.

В самолете находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа, передает "Интерфакс".

Министр транспорта РФ Максим Соколов выехал на место ЧП, передает ТАСС.