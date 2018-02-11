Чемезов не исключил продажу С-400 американцам

Россия может продавать свою зенитную ракетную систему С-400 "Триумф" и США, если они этого захотят, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов. Он пояснил, что С-400 — не наступательная, а оборонительная система. "Таким образом, со стратегической точки зрения в этом нет никаких проблем. И я не вижу никаких проблем для России с точки зрения безопасности", — сказал он в опубликованном в субботу интервью газете The Washington Post.

По словам Чемезова, в напряженных политических условиях страны пытаются обеспечить свою безопасность, поэтому спрос на системы противоракетной обороны высок. "Многие страны хотели бы купить такие системы, и у нас есть много заказов", — цитирует главу Ростеха ТАСС. Чемезов добавил, что, согласно его информации, российские С-400 лучше американских аналогов.

Говоря о подписанном с Турцией соглашении о поставках С-400, Чемезов рассказал, что производство данных систем уже началось, поставки должны начаться в 2019 году. Кроме того, добавил он, переговоры о возможности поставок С-400 идут с Саудовской Аравией.

Со своей стороны ведущий российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский заявил, что США, возможно, хотели бы приобрести один дивизионный комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", чтобы его разобрать и всесторонне изучить. "Речь о продаже комплекса США может вестись исключительно гипотетически", – приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, по мнению, Мураховского, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству никогда не пропустит поставку С-400 в США "и такой контракт одной из самых недружественных стран по отношению к России".