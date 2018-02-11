Бывший футболист сборной Франции Самир Насри может стать игроком "Зенита"

Бывший полузащитник сборной Франции, "Арсенала" и "Манчестер Сити" Самир Насри может стать игроком "Зенита". Насри расторг контракт с турецким "Антальспором" и стал свободным агентом.

Представители футболиста сами предложили свои услуги "Зениту", информирует "Спорт-Экспресс". Клубу из Санкт-Петербурга нужен левый атакующий полузащитник, кроме того Самир хорошо знаком с главным тренером сине-бело-голубых по работе в "Манчестер Сити". Но пока говорить о перспективах Насри в "Зените" преждевременно.

Француз алжирского происхождения Самир Насри начинал карьеру в "Марселе". Затем он выступал за английские "Арсенал" и "Манчестер Сити". В составе последнего он дважды стал чемпионом Англии. Первую половину нынешнего сезона Самир провел в турецком "Антальяспоре". В сборной Франции Самир сыграл 41 матч и забил 5 мячей.