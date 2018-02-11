Выживших нет: среди обломков Ан-148 найдены фрагменты тел

На месте крушения пассажирского самолёта Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Раменском районе Подмосковья обнаружены фрагменты двух тел. Обломки самолета разбросаны в радиусе километра, пожара на месте крушения нет, передает "Интерфакс". Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

В результате катастрофы Ан-148, на борту которого находился 71 человек, никто не выжил, передает ТАСС. "Обломки обнаружены. Выживших нет", — сообщил агентству источник в экстренных службах. По его словам, среди пассажиров самолета был один ребенок. Пассажиры и члены экипажа самолета Ан-148, разбившегося в Подмосковье, были застрахованы в "АльфаСтраховании".

Связь с экипажем самолёта пропала через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". Метка воздушного судна исчезла с локаторов. На борту Ан-148, по предварительным данным, было 65 пассажиров и 6 членов экипажа, рассказал РИА Новости представитель Росавиации. Самолет должен был приземлиться в оренбургском Орске в 18:35 по местному времени, сообщил представитель авиаузла.

Как сообщили "Интерфаксу" в российском Минтрансе, среди версий крушения — непогода и человеческий фактор. Разбившийся в Подмосковье Ан-148 был построен менее восьми лет назад, рассказал источник в экстренных службах. Ранее самолет эксплуатировался в авиакомпании "Россия", где летал в том числе на зарубежных направлениях, а позже был передан "Саратовским авиалиниям".