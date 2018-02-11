"Спартак" готов выложить за Набиуллина 355 млн рублей

Футболист казанского "Рубина" Эльмир Набиуллин может вскоре стать игроком московского "Спартака". При этом "красно-белые" выразили готовность заплатить за трансфер защитника 5 млн евро или 355 млн рублей.

Как уже сообщали Вести.Ru, когда Набиуллин попал в сферу интересов "Спартака", чемпионы России изначально хотеи арендовать 22-летнего игрока оборонительной линии. Однако этот вариант не устроил "Рубин", сообщает "Спорт-экспресс". Теперь есть информация из штаба московского клуба, что трансфер Набиуллина может быть оформлен уже на будущей неделе.