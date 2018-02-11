В Сочи Путин встретится с Аббасом и Инфантино

Владимир Путин 12 февраля посетит Сочи, где встретится с финалистами конкурса "Лидеры России", а также проведет встречу со своим палестинским коллегой Махмудом Аббасом и руководителем FIFA Джанни Инфантино. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе встречи с лидером Палестины стороны обсудят проблему ближневосточного урегулирования, а также актуальные вопросы взаимодействия в различных областях.

Кроме того, в этот день финалисты "Лидеров России" получат государственные гранты на образование, а также смогут пообщаться с министрами, губернаторами и главами крупнейших государственных и частных компаний.