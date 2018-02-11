В Южной Корее столкнулись 26 легковушек и автобус

На заснеженной автотрассе в Южной Корее столкнулись туристический автобус и 26 легковых автомобилей, пострадали 13 человек.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, авария произошла в воскресенье неподалеку от города Вонджу. Он расположен примерно в часе езды от столицы зимних Олимпийских игр-2018 Пхенчхана. Один пострадавший получил серьезные травмы, остальные — легкие повреждения. Все они госпитализированы.

Подробности случившегося выясняет полиция. По мнению правоохранителей, ДТП могло произойти из-за неблагоприятных дорожных условий – в районе аварии был снегопад, толщина снежного покрова достигла 5 миллиметров.