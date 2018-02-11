Крушение Ан-148 в Подмосковье: открыта горячая линия

Открыта горячая линия в связи с крушением самолета Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" в Раменском районе Московской области, ее телефон — 8-800-775-17-17. Об этом сообщила РИА Новости представитель Всероссийского центра экстренной психологической помощи Наталья Лукаш.

Связь с экипажем самолёта пропала через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". Метка воздушного судна, следовавшего в Орск, исчезла с локаторов. На борту Ан-148, по предварительным данным, было 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц.

На месте падения самолета обнаружено много тел и фрагментов тел погибших, сообщил осведомлённый источник "Интерфаксу". В катастрофе никто не выжил. Самолет упал в районе деревни Аргуново, говорят очевидцы. По словам источника в экстренных службах, шансов выжить у пассажиров и членов экипажа не было.

В московском аэропорту Домодедово создан оперативный штаб, который будет предоставлять информацию о катастрофе Ан-148. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе аэропорта, добавив, что аэропорт продолжает обслуживать рейсы в штатном режиме.