Show must go on: американцы накачали Родченкова филлером

Беглый Григорий Родченков — тот самый, показания которого легли в основу антироссийской компании со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), вновь в игре. Уже Международный спортивный арбитраж (CAS) реабилитировал подавляющее большинство обратившихся туда наших спортсменов, уже МОК, тем не менее, отказался их допустить в Пхенчхан, уже всем очевидна политика — и грязная — во всей этой истории, но американцы продолжают "играть" в Родченкова и дальше, продлевая "телесериал", и плевать на смыслы — show must go on!

Новая серия: в студии популярного в США вечернего воскресного телешоу канала СВS 60 minuts представлен необычный человек с явно крашеными черными волосами, утверждающий, что он — тот самый Григорий Родченков — главный информатор WADA. По замыслу публика должна ахнуть, ведь все же помнят Родченкова, того самого, усатого и остроносого седеющего человека, с морщинами на лбу, "работающим" лицом, острым подбородком и дряблой кожей болезненного цвета. А у этого не нос, а шнобель — горбатый и массивный, как баклажан. Щеки появились, массивные губы. Морщин на лбу нет. Лицо тяжелое и одутловатое. Даже кожа другая — натянутая, с другой поверхностной фактурой, не говоря уже о цвете.

Мурашки по спине у публики должен пойти при словах, что все же это он, Родченков, но так боится Путина, что из соображений безопасности, чтобы Путин его не нашел, решил изменить свою внешность, согласившись на американскую программу защиты свидетелей. Вот как!

Вообще, чтобы понять происходящее, нужно слегка вернуться к предыстории. Родченков — человек с подтвержденным письменно психиатрическим диагнозом. Ранее под парами алкоголя пытался наложить на себя руки. В опубликованных дневниках нетвердым почерком с гордостью описывал степень своей приближенности к Мутко, поскольку подъедал виноград с оставленной им тарелки. Еще грезил сделать себе харакири.

В России дата важна: еще в 2011 году проходил по уголовному делу за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта. Выкрутился, но по той же статье осудили его сестру — на полтора года.

Теперь Родченков в Америке решает изменить себе лицо, а по программе свидетелей должен еще сменить имя, место жительства, друзей, семью, профессию и вообще раствориться на планете с новыми документами. Если действительно бы чувствовал опасность для себя, так бы и сделал.

Но придурок Родченков, как по-доброму назвал его недавно Путин, решил с измененной внешностью не скрываться, а заявиться ни много ни мало на телевидение! Американские спецслужбы — а конкретно с ним работает ФБР — видимо, слегка тормозят. Объяснили клиенту Родченкову лишь первый шаг — изменить внешность — но то, что потом надо спрятаться, сказать не успели. А наш пострел уже и перед телекамерами! Да еще в бронежилете — не в гражданском и тонком, что надевается под рубашку, а в тяжеленном, военном, словно для разминирования. Впечатляющий реквизит. Все от Путина бережется.

Но, может, это не Родченков вовсе, а так, самозванец? Не до такой же степени он идиот? Да нет, Родченков. Пластические хирурги, которые видят эти кадры, сразу определяют: нет швов ни за ухом, ни перед ним. Форма ушной раковины прежняя, как и позиция завитков ушной раковины. Характерная ямочка на мочке, линия роста волос, положение носогубных складок… Всё — Родченков. То есть внешность вроде и изменена, но на самом деле не радикально, а как бы.

Если бы Родченков реально боялся, то и задачу поставил бы изменить себя до неузнаваемости. Тогда можно было бы передвинуть челюсть, позицию скуловых костей, даже форму нижней челюсти. Но, судя по всему, он к этому и не стремился. К Родченкову не прикасался скальпель пластического хирурга. Попросту говоря, ему ничего не резали и ничего не подтягивали.

Ну, а как же? Ведь такие метаморфозы? А легко! Любой пластический хирург объяснит, что его лицо просто-напросто шприцем накачали в разных местах так называемыми филлером — наполнителем. В Америке сейчас популярен коллагеновый гель. Это даже не аутолипофилинг, когда свой же жир пациенту откачивают из другого места и потом вгоняют под кожу там, где надо, а так, химия.

И не надо никакой открытой ринопластики. Это когда колумелу — кожу между ноздрями — надрезают, а нос в ходе операции отворачивают наверх, до уровня глаз, чтобы на открывшуюся кость или хрящ пожизненно наложить твердый имплантат. Так — дорого, под общим наркозом. Потом — больно. Да еще долгий период реабилитации в борьбе с синяками и отеками.

Можно ведь амбулаторно — через шприц вкачать под кожу переносицы гель, и нос в этом месте просто вспухнет, изменив форму на горбатую. Главное — оставить две твердых точки под очки, а то будут сползать. Родченкову в расчете на роговую оправу оставили. Итак, для носа Родченкова ушло в общей сложности 2 миллилитра коллагена. Еще заполнили тем же коллагеном скулы, щеки и подбородок. На подбородке — филлер в две точки. Так делают ямочку. Еще накачали губы, носогубную складку, а заодно и всю периоральную область — вокруг рта.

Верхняя треть лица — там уже ботулотоксин, попросту — ботокс. Это яд, дозированно парализующий мимические мышцы. Тоже уколы. Лоб потом не морщится. Между бровей расправляем так называемые морщины гнева, но не до конца. Как же совсем без них и на американском телевидении говорить о Путине? Без морщин гнева — слом жанра.

Так или иначе, а на круг для Родченкова ушло до 15 миллилитров коллагена. Максимум два сеанса в косметической студии, даже не у пластического хирурга. И не надо крови. Всё — под местной анестезией, включая лазерную шлифовку кожи и загар под индейца. Дешево и сердито. Теперь лицо обновленного Родченкова, как надутая резиновая игрушка. Да и за госбюджет. Чем плохо?

Сделано недавно. Пока трудновато двигать отяжелевшим лицом. Мимика притуплена, как у алкоголика со стажем. Отек. Эффект продлится от года до полутора. Коллаген ведь со временем рассасывается и теряет объем. Потом, если такое лицо Родченкову понравится, то процедуру придется повторять или предстать в новом образе — вплоть до смены пола.

Хотя вспомнят ли тогда о Родченкове? Он и сейчас-то уже в прямом смысле из кожи вон лезет, привлекая к себе внимание, как неуловимый Джо из классического анекдота, где сидят двое в салуне, а по улице проносится ковбой, палящий во все стороны. "Кто это?" — спрашивает Билл. "Это Неуловимый Джо", — отвечает Гарри. "А почему неуловимый?" "Да потому, что он на фиг никому не нужен".

Так и неуловимый Родченков — с перекачанным лицом, в бронежилете и в американской телестудии. Вообще грустная история. Ведь она про потерю лица не только Родченкова. Лицо потеряли все, кто в Родченкова "играл".

Мотив Родченкова во всей этой истории совершенно понятен. Он пошло самоутверждается скандальной славой. Родченков готов делать себя даже смешным и не знает, где остановиться. А международные спортивные структуры? С Родченковым хоть в колодец? Да и на американском телевидении — это что, там действительно всерьез?