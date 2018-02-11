Путин выразил соболезнования родным жертв авиакатастрофы под Москвой

Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует семьях погибших в катастрофе самолета Ан-148 в Подмосковье. При падении лайнера в Раменском районе погиб 71 человек, включая шесть членов экипажа, пишет ТАСС. По поручению президента для расследования создана специальная комиссия. СК возбудил уголовное дело.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших. Собянин предложил помощь столичных учреждений МЧС и Минтрансу.

Министр транспорта Максим Соколов отменил инспекцию нового аэропорта Саранска. Министр намеревался в понедельник осмотреть здание перед его открытием.