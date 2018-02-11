Юлия Галышева взяла бронзу в могуле

Завершились соревнования по могулу среди женщин. Победу одержала француженка Перрин Лафон. Серебро досталось канадке Жюстин Дюфур-Лапуант, а на третьем месте представительница Казахстана Юлия Галышева.

Юлия Галышева блестяще выступила в главном финале, получив оценку 77.40. Эта сумма принесла Юлии бронзовую медаль. Чемпионкой с результатом 78.65 стала спортсменка из Франции Перрин Лафон. На втором месте канадская спортсменка Жюстин Дюфур-Лапуант 78.56 .

Три спортсменки из России не смогли пробиться в главный финал. Регина Рахимова заняла 10 место, Екатерина Столярова – 11, а Марика Пертахия 16 место.