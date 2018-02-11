Лавров равнодушен к внесению его в "кремлевский список"

Сергей Лавров равнодушно относится к внесению его фамилии в так называемый "кремлевский список" США, как и ко всему остальному, связанному с русским досье в Вашингтоне. Об этом министр заявил в интервью для программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

Глава МИД РФ предположил, что список был составлен за полчаса. По его словам, такого же мнения придерживается и бывший посол США в Москве Майкл Макфол, "который сказал, что его эксперт за полчаса смог бы перепечатать фамилии из телефонных справочников правительства РФ и аппарата президента, как и из Forbs".

Лавров рассказал, увидев список впервые, он "не поверил своим глазам и ушам", поскольку со многими из администрации Трампа и Конгресса он общался лично.

"То, что этот массовый психоз лишил их всех рациональных зерен, для меня было просто поразительно", — подчеркнул министр. Однако с тех пор, добавил Лавров, он потерял интерес к этой теме и следит за ней только в рамках работы.