Ан-148 мог разбиться после столкновения с вертолетом

Самолет Ан-148 по предварительным данным при взлете столкнулся с вертолетом, передает "Интерфакс". Как уточнили в "Почте России", если столкновение и было, то не с ее вертолетом, так как у компании таких машин в авиапарке нет.

Место крушения оцеплено полицией. К месту выдвинулись 150 человек и 20 единиц техники от МЧС, в готовность приведены спасцентр "Лидер" и отряд "Центроспас".

Связь с Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из Домодедово. На борту были 65 пассажиров и 6 членов экипажа. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о "Нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц".

Метеорологические условия при взлете были в норме, погода не могла стать причиной крушения самолета, передает РИА Новости.