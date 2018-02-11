Российские военные продолжат борьбу с ИГ в Сирии

Оставшаяся в Сирии часть российского контингента будет оказывать сирийской армии содействие в подавлении атак боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1".

Он отметил, что ИГ была побеждена в части ее планов создать халифат, тем не менее разрозненные группы террористической группировки в регионе присутствуют и "вновь будет поднимать голову на территории Сирии". И российские военнослужащие будут помогать сирийской армии "в подавлении этих рецидивов", подчеркнул Лавров.

После заявления президента РФ Владимира Путина о полном разгроме ИГ на обоих берегах Евфрата в Сирии в конце прошлого года начался вывод российской группировки войск из Сирии. Тогда было решено, что в республике останутся три батальона военной полиции, Центр примирения сторон и базы в Хмеймиме и Тартусе.