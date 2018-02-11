Романа Филипова считали легендой при жизни

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Конфликт в Сирии 4 часа назад
Романа Филипова считали легендой при жизниЧитайте нас в Telegram
Автор: Дмитрий Киселёв
8 февраля в Воронеже с воинскими почестями и траурной процессией в десятки тысяч человек хоронили Романа Филипова. Это русский пилот-ас, посмертно награжденный президентом России почетным званием Героя России и Золотой Звездой. Он пал смертью храбрых в Сирии.
Подвиг нашего летчика вызвал восхищение в России и гордость за наши Вооруженные силы. Такое впечатление, что все общество — и стар, и млад — испытало момент полного единодушия. Реакция в мире тоже была под стать.
Через российский телеканал RT в США предложение помочь семье погибшего героя прислал военный пилот-ветеран Стив Сол. "Он знал, какие у него шансы выжить, знал, что он собирается делать, решил ни в коем случае не дать захватить себя в плен. Решиться на такое очень сложно, и я отдаю должное его доблести. Он поступил так, как должен был поступить. Ему пришлось пожертвовать собой. Не знаю, хватило бы мне смелости поступить так же", — признался Сол.
Хотя был в студии у моего коллеги Владимира Соловьева и другой залетный американец — некто Григорий Винников, он же — Грег Вайнер. Говоря о нашем герое, позволил себя непозволительную интонацию, мол, свобода слова. Это было уже за гранью. Совершенно справедливо из студии Винников был с позором изгнан. Не думаю, что когда-либо хоть в какой-то телестудии он снова появится. И дело не в свободе слова.
Похороны героя прошли в тот же день.
Автор: Дмитрий Петров
Военный аэродром Чкаловский. Гвардии майора Романа Филипова в последний путь провожают министр обороны, начальник Генерального штаба, другие старшие командиры — со всеми воинскими почестями как Героя Российской Федерации.
А уже через час военно-транспортный Ил-76 приземляется в Воронеже, в городе, где Роман родился. Герой возвращается домой. Непобежденным, несломленным. Со своим земляком прощается весь город. Много летчиков — слушателей Академии Военно-воздушных сил имени Жуковского – и, конечно, друзья и однополчане отца героя. Хотя, в основном здесь те, кто Романа лично не знал, но его гибель воспринял как личную потерю.
Своей очереди на морозе стойко дожидалась семейная пара с маленьким ребенком. Пришли поклониться тому, кто защитил их там, на дальнем рубеже.
"Роман боролся самоотверженно с международным терроризмом, защищал покой мирных граждан, защищал от международного терроризма свою страну, свой народ, свою семью. Твой подвиг, Роман, навсегда останется в истории", — сказал Сергей Суровикин, командующий группировкой ВС РФ в Сирии, главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ, Герой России.
Откуда такая сила в этом простом русском парне? Кто научил его быть таким?
Все детство и юность будущего Героя России прошло в Воронеже. Московский проспект, 93 корпус 2, дом, в котором Роман жил. 85-я школа, в которой он учился. После уроков Рома с одноклассниками гонял в футбол.
Это сейчас, рассматривая школьные фотографии сквозь слезы, одноклассники Романа и учителя как один повторяют: а ведь Ромка был особенным.
"Меня всегда поражали его улыбка, какой-то свет в глазах, стерженек внутри", — рассказывает Татьяна Кукушкина, учитель русского языка и литературы, классный руководитель Героя России Романа Филипова в 5-9 классах.
Именно с Татьяной Петровной Рома и поделился своей сокровенной мечтой стать летчиком. Удивительно, но об этом не знал даже его отец Николай Серафимович, которого Роман боготворил и который сам — летчик — был для сына примером для подражания.
Роман, может быть, настолько боялся спугнуть свою мечту, что даже с отцом не делился. Сам все решил и усиленно готовился к поступлению в летное училище.
В Краснодарское летное училище поступил легко. Там-то его талант и раскрылся. Преподаватели видели в нем будущего аса. В сокурсников соей рассудительностью Роман вселял уверенность.
"Он — человек-легенда. Это хороший командир. Авторитетом пользовался не только в полку, среди сослуживцев, но и в соединении. Приходил всегда на помощь", — вспоминает Алексей Сапунов, сослуживец Романа Филипова.
Всего пять лет назад учителя умилялись, глядя на него, — худенький мальчик с красивой улыбкой — и вот уже Роман — пилот боевого самолета. За мягким взглядом — стальная воля и твердая решимость. После выпуска инструктор дает направление в истребительную авиацию.
Направляют в Благовещенск, дают фронтовой бомбардировщик Су-24. Но Роман пишет рапорт: только штурмовик Су-25. Он говорил, что влюбился в этот самолет.
Отец снова и снова прокручивает этот момент — его сын в небе над Идлибом. Последний бой. Да, Су-25 не подвел, но вражеская ракета попала точно в двигатель. Роман пытался увести машину.
Штурмовик начал разваливаться в воздухе. Можно не сомневаться, что даже после этого Роман продолжал действовать хладнокровно. Именно к этому моменту он готовился всю свою жизнь. Боязни не было — только решимость и твердый расчет: катапультироваться, закрепиться на местности, принять бой и уже на земле уничтожить как можно больше террористов. А ведь штурмовики вот так рискуют каждый свой вылет.
На большой "сушке" знаешь: если что, на земле отбиваться будете вдвоем. Но на Су-25 летчик — один. И каждый раз, отправляясь на боевое задание в тыл врага, он должен рассчитывать только на себя.
Даже тяжело раненный гвардии майор Филипов продолжал отбиваться от наседавших боевиков. Только не сдаваться. Последняя граната. Подпустить поближе и выдернуть чеку. Но свой последний удар он нанес не за себя — за пацанов.
На его родной школе уже открыли мемориальную доску. К детворе обратился Николай Филипов. Отец, только что потерявший сына, нашел в себе силы выйти и рассказать, каким он парнем был. "Вам теперь в этой школе учиться и быть достойными, чтобы не подводить учителей, родителей. Я вам желаю здоровья, счастья, успехов, чтобы над вами всегда было мирное небо. Спасибо вам всем, что вы пришли почтить память моего сына", — сказал отец Романа.
Только в Дом офицеров проститься со своим героем пришли около тридцати тысяч воронежцев. Еще несколько тысяч заняли все аллеи Коминтерновского кладбища.
Летчик-штурмовик гвардии майор Роман Филипов похоронен на Аллее Славы. Здесь покоятся его земляки-воронежцы, Герои Советского Союза и Российской Федерации. Теперь вот и майор Филипов внес свое имя в летопись подвигов во славу Отечества и своей малой Родины.
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