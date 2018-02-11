Россия готова к равноправному диалогу с США, а не покаянию

Россия готова искать пути сближения с США, но на равноправной основе, а не в формате одностороннего "покаяния". Об этом заявил Сергей Лавров в интервью для программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

По его словам, российские дипломаты не раз предлагали своим американским коллегам конкретные действия по налаживанию отношений. Однако в большинстве случаев взаимной реакции не было.

Тем не менее есть "позитивные исключения". К ним министр отнес работу над обеспечением дополнений Договора о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений, а также работу по урегулированию сирийского конфликта.

Кроме того, он отметил позитивные тенденции в переговорах между представителями России и США по Украине Владиславом Сурковым и Куртом Волкером, назвав результат последней их встречи "небезнадеженым".

"Но если говорить о возвращении к "нормальности" наших отношений в целом, здесь мы слышим от американцев только то, что они к этому готовы, но что мы должны сделать первый шаг, должны "покаяться", — заявил Лавров.

Аналогичного мнения, по словам министра, придерживается ВАДА.