МАК приступил к расследованию крушения Ан-148 в Подмосковье

К расследованию причин авиакатастрофы самолета Ан-148, который разбился в воскресенье в Подмосковье, приступили специалисты Межгосударственного авиационного комитета. Там сформирована соответствующая комиссия в составе четырех сотрудников. Они уже выехали на место крушения, передает ТАСС.

Со своей стороны аэропорт Домодедово сформировал локальный штаб в связи с авиакатастрофой, в него вошли представители авиакомпании и аэропорта. Открыта горячая линия: 8-495-644-40-66. Представители аэропорта выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших.

МЧС открыло горячую линию по телефону 8-800-775-17-17. Также оперативный штаб в связи с крушением в Подмосковье самолета рейса 6W 703 "Саратовских авиалиний" распорядился создать губернатор Саратовской области Валерий Радаев, сообщает РИА Новости.

Между тем на место крушения в Раменском районе Подмосковья направлена техника для расчистки, чтобы обеспечить подъезд к обломкам самолета. "Глава (района) на месте, работает в составе штаба", — заявила пресс-служба районной администрации.

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва – Орск пропала спустя несколько минут после взлета из Домодедово. По предварительным данным ведомства, на борту разбившегося самолета были 65 пассажиров и 6 членов экипажа. СК возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Свои соболезнования в связи с авиакатастрофой уже выразил президент России Владимир Путин.