Родственников пассажиров Ана готовы разместить недалеко от места крушения

Власти Раменского района Подмосковья подготовили помещения в местном Доме культуры, где они при необходимости готовы разместить родственников пассажиров упавшего самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний". ДК "Рубин" сельского поселения Ульянинское — ближайший к месту катастрофы социальный объект, рассказали в пресс-службе районной администрации.

Пока родственники погибших прибывают в международный аэропорт "Орск", куда самолет должен был прибыть в 16:35 по московскому времени. "Подходят, спрашивают. Мы даем информацию", — сообщил "Интерфаксу" представитель воздушной гавани.

Четверо членов экипажа разбившегося самолета были жителями Саратовской области, рассказал ТАСС губернатор региона Валерий Радаев. "Пока по экипажу не знаем, но, предварительно, четыре человека — наши. Это бортпроводники, техники", — сказал он, добавив, что власти области при необходимости примут все меры для помощи родственникам погибших.

На борту разбившегося Ан-148 находился 71 человек, в том числе шесть членов экипажа. Оперативный штаб для выяснения причин крушения самолета создан в Саратове. В него вошли представители властей региона, ГУ МЧС и компании "Саратовские авиалинии". Возглавил оперативный штаб зампред правительства региона Александр Буренин.

В связи с крушением самолета открыта горячая линия, ее телефон — 8-800-775-17-17.