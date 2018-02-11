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11 февраля 201821:30

Угроза гражданским самолетам: у террористов появились ПЗРК

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Прощание с героем Романом Филиповым, скорбь и почести — это не конец истории со сбитым Су-25. Последует продолжение. У нашей военной разведки — важная задача: добыть обломки самолета и фрагменты самой ракеты, по которым можно идентифицировать, какого типа переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) использовали террористы.

В том, что это был именно ПЗРК, никаких сомнений не возникает. Даже после того, как некий боевик Махмуд Хадж Исмаил (позывной Кастро) из некоей группировки "Джейш Идлиб Хур" (запрещена в РФ) заявил неким независимым журналистам из какой-то маловнятной организации Northern Syria Observer, что сбил русский бронированный Су-25 именно он, Кастро, а стрелял якобы из спаренной зенитки советского производства полувековой давности ЗУ-23-2, как бы из пулемета.

Этот организованный информационный вброс — для легковерных и для того, чтобы намеренно смутить общественное мнение, замылить очевидное и очень опасное: у террористов на вооружении — ПЗРК. Переносные зенитные комплексы фанатикам поставлены, их люди обучены, и они уже начали ими пользоваться.

Факт, что ракета с головкой теплового наблюдения залетела в сопло правого двигателя нашего Су-25. Опытный пилот майор Роман Филипов тут же сообщил об этом по радиосвязи своему ведомому — другому пилоту, который летел на своем штурмовике в звене сзади, прикрывая. Позже ведомый четко описывал то, что произошло: "Когда ПЗРК сработал по машине командира, все условности были отброшены. Я всегда прикрывал командира в воздухе, надо было это сделать и на земле, когда он уже принял бой. Остался в этом районе и выполнил несколько атак".

То есть пилот, который шел сзади Романа Филипова, видел, что это была ракета от ПЗРК. Так и говорит: "Когда ПЗРК сработал". А нам тут какие-то подметные лже-Кастро что-то рассказывают... С этим разобрались.

Другая тема: откуда у террористов ПЗРК? И это принципиально. Связанный вопрос: какого типа ПЗРК, чьего производства? Это мог быть американский "Стингер", старая советская "Стрела", более новая "Игла" или, скажем, китайский FN-6. Если определить тип, то уже легче будет проследить цепочку поставок.

Если же зайти с другой стороны — кому выгодно — то более технологичное оружие в руках террористов в Сирии выгодно прежде всего США. Это если исходить не из слов — на словах-то они подозрительно быстро после трагедии в Идлибе забормотали: "Нет-нет, это не мы" — а из конкретных действий американцев в Сирии и исторического опыта наших отношений.

Сначала о действиях. Находящиеся в Сирии незаконно войска США, несмотря на протесты законного правительства, обустроили там себе военные базы. Объявили о создании несогласованных ни с кем неких "пограничных сил безопасности", взяли курс на расчленение Сирии вопреки всем резолюциям СБ ООН и договоренностям с Россией. Более того, с прошлого года стали оказывать поддержку боевикам, воюющим против сирийской армии. Дело дошло до того, что Минобороны России было вынуждено заявить: "Основным препятствием для завершения разгрома ИГИЛ (запрещено в РФ) в Сирии является не боеспособность террористов, а поддержка и заигрывание с ними американских коллег".

Недавно пришло сообщение о том, что на плотине в Ракке, что под контролем проамериканской коалиции, подняли резко заслонки, и воды Евфрата снесли у Дейр-эз-Зора мост, наведенный российскими военными. Сооружение было временным, но все же исправно служило транспортной артерией для региона.

А в начале года на российскую авиабазу Хмеймим напал рой ударных беспилотников, якобы кустарных, изолентой зеленой перемотанных, но все же и не взлетевших бы без высоких технологий, которыми владеют самые развитые в этой области государства мира. Хорошо, что мы посбивали эти дроны, часть посадили и забрали для исследований. Но факт — в том, что террористы теперь и ударные дроны освоили. С чьей подачи?

Понятно, что США все вопросы в свой адрес решительно отметают. Но ведь мы это и раньше проходили. Хороший исторический пример здесь — Афганистан. Тогда президент США Рейган, дабы насолить Советскому Союзу, решил поставлять душманам ПЗРК — "Стингеры" — для борьбы с нашими бронированными боевыми вертолетами Ми-24Д.

Вот что говорит Милтон Бирден — глава резидентуры ЦРУ в Афганистане и Пакистане в те годы. Он же руководил и тайными операциями против СССР на территории Афганистана: "Советские вертолеты Ми-24Д — "Крокодилы" — это очень мощное и опасное оружие. Они представляли серьезную угрозу для повстанцев. Те не могли с ними справиться. Их 12- и 7-миллиметровые пулеметы просто не брали их броню. Пули отскакивали. Поэтому в 1985 году было решено предоставить повстанцам оружие, которое помогло бы им справиться с ударными воздушными силами СССР. И таким оружием стал "Стингер". Мы взяли их на вооружение и обучили афганцев. И в сентябре 1986 года под Джелалабадом группировка моджахедов, вооруженная "Стингерами", сбила отряд советских "Крокодилов". Да, таковы были игры холодной войны".

Не в те же ли "игры" американцы играют сейчас в Сирии? Ведь только и делают, что вставляют палки в колеса, по пути к, казалось бы, согласованной цели — окончательному изгнанию террористов и политическому урегулированию в Сирии.

Отговаривали лидеров сирийской оппозиции ехать в Сочи на недавний Конгресс национального диалога Сирии, а когда полторы тысячи представителей самых разных политических и этнических групп туда все же прибыли, в США поспешили обесценить все мероприятие, мол, не тех собрали.

Или все эти обвинения России в том, что мы, якобы прикрываем Башара Асада, который то здесь, то там применяет химоружие. При этом американцы категорически против того, чтобы создать механизм расследования химических атак с обязательным выездом экспертов на место происшествия. А ведь и ложные обвинения в использовании химоружия мы тоже проходили. И тоже в Афганистане.

Вернемся к признаниям тогдашнего резидента ЦРУ Милтона Бирдена. Он сделал их спустя 30 лет после событий для документального фильма "Афган" Андрея Кондрашова. "Ходило много выдумок, все были уверены, что вы применяете запрещенное химическое оружие и прочие запрещенные международным законом вещи. Это было не так. Однако об этом писали газеты и журналы по всему миру. Все это было неправдой", — сказал Бирден.

Не правда ли, смахивает на то, что сейчас? Но дальше еще интереснее от Майкла Бирдена. Про "тойбамы". Это придуманное слово для мин, замаскированных под детские игрушки. Якобы их разбрасывали в Афганистане советские солдаты. Тоже — ложь.

"Но зато какие заголовки! Вы этим не занимались. На самом деле это была выдумка одного журналиста, который заявил, что вы начиняли игрушки взрывчаткой, а дети их поднимали. Такого никогда не было. Однако придумка была замечательной. Все знают, какие чувства испытывает великая русская душа по отношению к детям. Но вы же понимаете, ложь — это часть войны", — отметил Бирден.

А что, США, их мораль и методы сильно изменились с тех пор? Так откуда у террористов в Сирии ПЗРК? Конечно, можно разбирать сейчас разные пути доставки — маршруты, цепочки, случайности — а еще страны — от Украины и Болгарии, до Иордании, Израиля и Ирака. Но ясно одно, что отныне это оружие – ПЗРК — в руках террористов может быть использовано не только против российских штурмовиков в Сирии, но и против гражданских самолетов где угодно.

23 декабря 2016 года уходящий президент США Обама подписал закон о бюджете на оборону, который предусматривал разрешение на поставки антиправительственным силам в Сирии вооружений, включая ПЗРК. В начале января текущего года в рамках секретной сделки, о которой сообщает арабский информационный портал Al-Masdar News, США в рамках секретного соглашения поставили партию оружия, включая ПЗРК, формированиям сирийских курдов YPG в Африне. От Африна до Идлиба, где недавно террористы подбили наш Су-25, — сто километров. Всего сто километров…

Текст: "Вести недели"

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