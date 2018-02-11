Хоккеистки из России крупно проиграли канадкам

Хоккеистки из России провели первый матч на олимпийском турнире, в котором проиграли сборной Канады с результатом 0:5.

Наши хоккеистки достойно выглядели в первом периоде, который завершился нулевой ничьей. Но в начале второго периода Ребекка Джонсон поразила ворота команды из России. Во втором периоде канадки забросили еще две шайбы.

В третьем периоде Ребекка Джонсон и Мелоди Дауст довели счет до 5:0. Во вторник команда из России сыграет со сборной сША, а в четверг ее ждет встреча со сборной Финляндии.