Операция МЧС на месте падения Ан-148 будет круглосуточной

Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил, что поисково-спасательная операция в районе катастрофы Ан-148 будет проходить круглосуточно. Сотрудники работают посменно, рассказал министр. Пучков распорядился отдельные усилия сосредоточить на поиске регистраторов полетных данных самолета. Зона поисков в Подмосковье будет контролироваться беспилотниками, пишет РИА Новости.

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил главой комиссии по ликвидации последствий крушения Ан-148 министра транспорта Максима Соколова. Ведомства Соколова и Пучкова окажут помощь друг другу в расследовании. Медведев выразил соболезнования семьям погибших.

"Почта России" опровергла информацию о том, что к крушению могло привести столкновение Ан-148 и вертолета "Почты России". Как заявили представители почтовой службы, она не использует собственные вертолеты. Ан-148 перевозил мешок с корреспонденцией весом около 20 кг. Разлетевшиеся письма попали на фото с места катастрофы, что и привело к возникновению версии столкновения.

Самолет "Саратовских авиалиний" вылетел из Домодедово в Орск. Связь с ним была потеряна через несколько минут.