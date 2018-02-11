В Турции с подозрением на сибирскую язву госпитализированы 73 человека

Сотрудники Минздрава Турции госпитализировали 73 человека в связи с подозрением на заражение сибирской язвой. Об этом сообщила газета "Акшам".

Инцидент произошел в уезде Акчаабат в провинции Трабзон. От болезни скончалась 39-летняя, еще у троих человек диагноз подтвердился.

Отмечается, что источником инфекции могла стать зараженная говядина. Власти провинции начали расследование инцидента, передает ТАСС.