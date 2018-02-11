Лавров: американская ПРО почти окружила Россию и нацеливается на Китай

США развернули объекты противоракетной обороны США на территории Южной Кореи и Японии, окружив Россию по периметру. Под предлогом северокорейской ядерной проблемы они нацелились и на Китай, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 1".

Пора садиться за стол переговоров, подчеркнул политик.

Российские власти уже высказывали обеспокоенность планами США развернуть элементы ПРО в Восточной Европе. Лавров говорил, что эти планы несоразмерны угрозам, заявленным в качестве причин создания ЕвроПРО.