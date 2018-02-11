У командира упавшего Ана было пять тысяч часов налета

Командир разбившегося в Подмосковье Ан-148 Валерий Губанов имел 5000 часов общего налета и 2800 часов налета на данном типе самолета, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы "Саратовских авиалиний" Елена Воронова. Она также рассказала, что летчик, 1966 года рождения, закончил Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков.

Что касается пассажиров авиалайнера, они, по предварительным данным, все были жителями Оренбургской области. По словам пресс-секретаря губернатора области Сергея Шермецинского, на борту потерпевшего крушение самолета не было представителей иностранных государств и других регионов России. "По первичным сведениям, все пассажиры были с востока области", — сказал Шермецинский "Интерфаксу".

Глава города Орска Андрей Одинцов в эфире телеканала "Россия-24" подтвердил, что все пассажиры самолета "Саратовских авиалиний" были жителями Оренбургской области. Он пояснил, что рядом с Орском находится еще несколько городов, жители которых пользуются именно орским аэропортом. Поэтому основная задача сейчас — сверить списки пассажиров, установить их адреса и найти родственников, добавил он.

Ан-148 "Саратовских авиалиний" разбился в воскресенье в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. На борту были 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все погибли. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Рассматриваются все возможные версии происшествия. На месте работают специалисты экстренных служб, следователи и криминалисты. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе и поручил правительству создать специальную комиссию в связи с трагедией.