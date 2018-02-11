Взрыв на карнавале в Боливии: 8 погибли, 40 пострадали

Восемь человек числятся погибшими, еще 40 пострадали в результате взрыва газа рядом с маршрутом шествия на карнавале в городе Оруро в Боливии. Взрыв произошел накануне в 18:45 по местному времени (01:45 воскресенья по Москве).

По официальной версии властей, взрыв произошел из-за утечки газа из баллона торговца уличной едой, передает боливийское агентство новостей ABI. Предполагается, что используемое им горячее масло попало на газовый шланг, повредив его. Вначале сообщалось о шести погибших и 28 пострадавших. Позже был опубликован список из восьми погибших и 40 раненых. Погибли четверо взрослых — три женщины и мужчина, — и четверо детей — три девочки и мальчик.