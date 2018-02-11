Путин призвал разбюрократить науку

8 февраля, в День российской науки, Владимир Путин прилетел в Новосибирск — интеллектуальный центр нашего Зауралья. Там на Госсовете по науке и образованию были приняты важнейшие решения. Одно из них — строительство в России новейшего синхротрона. Почему это важно и что еще решили во время поездки в Новосибирск и Красноярск?

Управляемый термоядерный синтез — еще мечта, но в лабораториях ученые к ее воплощению — все ближе. И тогда — отопление и освещение огромных мегаполисов — без сжигания нефти и газа, полеты даже к Марсу всего за месяц.

В газодинамической ловушке фактически пытаются поймать будущее. Энергии человечеству нужно все большее, учитывая набранную дикую скорость научного развития.

"У каждого в кармане есть смартфон. На обработку и распознавание одного простого речевого запроса, отправленного с персонального смартфона, затрачивается в среднем энергия достаточная, чтобы вскипятить литр воды", — сказал Михаил Ковальчук, президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт".

С шутками и думается лучше — так во время любого разговора особой важности. А то, что совещание — особенно важное, президент подчеркивает несколько раз. Мир меняется на глазах, и лидером станет тот, кто будет обладателем новейших технологий. Россия собирается строить синхротрон.

"Нам надо создавать новые материалы, новые технологии. Любое лекарство, чтобы его сделать, нужно взять биологическую субстанцию, превратить ее в кристалл и посмотреть ее на рентгеновском излучении. И дальше увидеть, где атомы. А потом вы будете видеть, как атом устроен, как связаны свойства и сможете их синтезировать", — пояснил Михаил Ковальчук.

"Нужен толчок в развитии. Нам в целом нужны крупные проекты в стране, это правильно. Они объединяют, они мобилизуют, становятся сами по себе двигателями для движения вперед. Я не хочу сказать, что это завтра произойдет, но затягивать тоже не нужно. Делайте прямо сейчас", — заявил Владимир Путин.

Тем более что мощная научная база у России есть. В Институте ядерной физики продолжаются исследования с помощью коллайдера, ведь до сих пор люди досконально изучили всего-то 3% вещества, из которого состоит Вселенная, про 97% неизвестно вообще ничего.

"Наше вещество, то есть из чего устроен мир, который мы каждый день видим, — это лишь очень маленькая часть Вселенной. Это что может означать, наличие какой материи? Существование параллельных миров? Это вполне себе обсуждаемая научная теория", — отметил Иван Логашенко, заведующий лабораторией Института ядерной физики имени Г. И. Будкера Сибирского отделения РАН.

Это все кажется полностью невероятным, но ведь на наших глазах в последние годы все чаще становится реальностью то, что еще недавно тоже казалось невозможным.

Подопытные мыши больны, им подсадили клетки рака мозга. Такая опухоль у человека практически всегда вызывает смерть. Есть одна технология — облучение нейтронами — но для нее нужна была бы целая атомная станция. Новосибирские ученые разработали установку, которая может поместиться в обычной поликлинике.

За вклад в развитие науки президент ежегодно вручает награды молодым ученым. Максим Никитин удостоен премии за разработку "умных" наноматериалов. На церемонии награждения Никитин рассказал, что идея осенила его перед сном.

Никита Башнин получил премию за глубокое изучение истории российского Севера. Знаешь прошлое — легче в будущем, уверен он.

"В средневековой Руси существовала традиция передачи духовного опыта от старцев к новопостриженным инокам. Сейчас Российская академия наук реформируется, но, несмотря ни на что, сохраняются научные школы, и это дает возможность преемственности", — считает Башнин.

Разработки Константина Коха — еще одного лауреата — позволят видеть предметы в новом диапазоне излучений даже сквозь пламя. Он считает, что в последние годы диапазон возможностей для ученых в России резко расширился.

В новосибирском Академгородке даже по деталям заметно, что это снова — место работы молодых. В автоматах продают кофе под названием "Бозон Хиггса". Конечно, перспективные российские ученые очень интересны и зарубежным странам: кто-то уезжает, кто-то возвращается — в открытом научном мире это нормальная практика.

Мегагранты, стипендии, но самое главное — интересная работа — Путин поручил в короткие сроки запустить программу геномных исследований. Для прорыва российской науке — считают ученые — надо бы еще освободиться от бюрократии.

Академик Владимир Фортов показывает бумагу, которой, по его словам, достаточно для выдвижения на Нобелевскую премию.

"У меня ушли на заполнение этого бланка 15 минут, и этого хватает, чтобы принять решение о том, что человек имеет нужный уровень. У нас тоже в свое время было так, когда бюрократия и дело были максимальным образом разнесены", — рассказал Владимир Фортов, академик РАН, директор Объединенного института высоких температур РАН.

"Нам нужно разбюрокрачивать систему принятия решений, это очевидно", — сказал Владимир Путин.

Пример бюрократии, доведенной до абсурда, президент увидел во время посещения Красноярска. Город готовится к зимней Универсиаде. Помимо спортивных объектов кардинально обновляется краевая больница. Сроки пришлось сдвигать, а в качестве причины написали уж слишком большой объем денег, которые нужно освоить.

"Обычно задержки связывают с недостаточным финансированием. А здесь финансирование есть, но объемы, видите ли, большие, их освоить не могут. Но это вообще странно. Может быть, здесь какие-то махинации происходят с денежными средствами?" – поинтересовался Путин.

"Будем надеяться, что нет, Владимир Владимирович. Мы посмотрим, если есть вопросы, совместно с правоохранительными органами проработаем", — заверил президента Юрий Чиханчин, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу.

В ходе подготовки к Универсиаде Красноярк уже получил новый красавец-аэропорт, новый горнолыжный комплекс, новое спортивно-зрелищное сооружение "Платинум Арена". Комплекс может быть и ледовым дворцом, и огромной выставкой, и концертной площадкой.

В Красноярске строятся новые развязки, запущен новый мост. Город обновляется, молодеет, и служить все это будет, конечно, еще десятилетия и после Универсиады.