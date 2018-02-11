Под Львовом отбили голову памятнику Тарасу Шевченко

В парке культуры и отдыха города Стрый Львовской области вандалы отломали голову памятнику украинскому поэту Тарасу Шевченко, пишет ТАСС. Голову скульптуры неизвестные унесли с собой, рассказали в полиции. Ведется розыск подозреваемых.

Ранее этот памятник уже подвергался нападению. В декабре 2017 года неизвестные сорвали бронзовое покрытие с части скульптуры.