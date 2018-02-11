Авиакатастрофа под Москвой: введен режим ЧС для всех служб

Глава МЧС РФ Владимир Пучков на заседании рабочей группы правительственной комиссии ввел режим ЧС для всех служб, задействованных в ликвидации последствий крушения самолета Ан-148 в Подмосковье.

Режим чрезвычайной ситуации также введен и для пожарно-спасательного гарнизона Оренбургской области. Кроме того, в регионе организованы бригады специалистов для оказания психологической помощи родственникам погибших.

Тем временем, к месту крушения выехали замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой, директор департамента экстренной медпомощи Ольга Гусева и главный внештатный специалист Минздрава по судебно-медицинской экспертизе Андрей Ковалев, передает "Интерфакс".