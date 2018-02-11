Крушение Ана: столкновения с вертолетом и запроса на аварийную посадку не было

Обломков вертолета на месте крушения пассажирского самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья не было, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Лайнер не отправлял запроса на аварийную посадку в Жуковском. Нареканий к его техническому состоянию не возникало, рейс выполнял опытный экипаж, сообщает ТАСС.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", летевший из Москвы в Орск, разбился в Раменском. 71 человек погиб.