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Катастрофа Ан-148 в Подмосковье 6 минут назад

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11 февраля 201818:18

Крушение Ана: столкновения с вертолетом и запроса на аварийную посадку не было

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Обломков вертолета на месте крушения пассажирского самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья не было, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Лайнер не отправлял запроса на аварийную посадку в Жуковском. Нареканий к его техническому состоянию не возникало, рейс выполнял опытный экипаж, сообщает ТАСС.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", летевший из Москвы в Орск, разбился в Раменском. 71 человек погиб.

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