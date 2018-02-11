Никто не выжил: опубликован список находившихся на борту Ан-148

Никто не выжил: опубликован список находившихся на борту Ан-148Читайте нас в Telegram
Выживших при крушении Ан-148 нет, для опознания погибших потребуется генетическая экспертиза. Об этом заявил министр транспорта Максим Соколов. Информацию подтвердила транспортная прокуратура. Список находившихся на борту лайнера опубликовало МЧС РФ.
Между тем, власти Оренбургской области выразили соболезнования семьям погибших и пообещали, что никого не оставят "один на один с болью утраты любимых людей", передает РИА Новости.
"Оренбуржцы всегда объединялись в тяжелые минуты, и сегодня мы вместе переживаем огромное горе. Наши земляки навсегда останутся в наших сердцах!" — говорится в сообщении.
Ан-148 "Саратовских авиалиний" разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Возбуждено уголовное дело по статье о "Нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц".
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