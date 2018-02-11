Падению 148-го предшествовал мощный хлопок

Перед тем, как пассажирский лайнер Ан-148 упал в Раменском районе Подмосковья, раздался мощных хлопок. Очевидцы авиакатастрофы сказали, что хлопком едва не выбило стекла, передает канал "Россия 24".

Сначала местные жители подумали, что на котельной случилось ЧП.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" из аэропорта Домодедово и через 4 минуты разбился в Раменском районе Подмосковья, передает ТАСС. По предварительным данным, на борту самолета находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

О выживших не сообщается. На месте катастрофы обнаружены обломки фюзеляжа и тела двух погибших.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").