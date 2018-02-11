Тема:

Олимпиада-2018 2 часа назад

Новости Олимпиада-2018

Все видео этой рубрики
11 февраля 201821:15 Антон Лядов

Игры в Пхенчхане: российские медали и мировой рекорд

Читайте нас в Telegram

Вот и стартовали в южнокорейском Пхенчхане зимние Олимпийские игры. Их назвали первыми политическими. Россияне участвуют и уже открыли счет медалям. Болеем за наших!

Она даже на стартовую позицию выезжают, словно программа уже началась. Глубокий вдох. Закрывает глаза. Музыка. Каскад прыжков, вращение. На лед Евгения Медведева вышла простывшая, но каждый элемент идеален настолько, что спортсменка из России устанавливает мировой рекорд. Едва все заканчивается – снова вдох и улыбка. Эта победа — только начало.

"Я выходила на лед с мыслью, что нужно соблюдать абсолютное спокойствие. Когда встаешь в начальную позу и ждешь включения своей музыки, — это самое нервное. И только начинается музыка — сразу же как-то все отходит на второй план, ты погружаешься в программу и думаешь только об элементах", — призналаст Евгения Медведева.

Пара из России Екатерина Боброва и Дмитрий соловьев — третьи в короткой программе. Наталья Забияко с Александром Энбертом — в произвольной. Российские спортсмены в командных соревнованиях выходят на второе место.

Мы находимся на той арене, которая уже принесла нам первые победы и первую медаль: здесь выступают и фигуристы и шорт-трекисты. Можем прикоснуться аккуратно ладонью ко льду. За ним следят очень внимательно. Не только машины постоянно выезжают и делают его ровным, но если где-то появляется серьезная трещина, там появляются волонтеры, которые замазывают их льдом и после этого полируют и шлифуют.

Казалось, уже все, полуфинал. До финиша — несколько кругов, а Cемен Елистратов – шестой. Вдруг — словно второе дыхание: обгоняет одного, почти сразу — второго и вплоть до последнего круга идет третьим. За несколько метров до финиша — словно выжидал — делает рывок — можно сказать, подрезает канадца и корейца, приходит первым! В финале за доли секунды, когда канадский и венгерский спортсмены в борьбе сорвались, Семен устоял. Медаль – наша!

"Я лег на бортик, и меня хлопал мой тренер, что-то мне кричал, а я закрывал лицо и рыдал, как маленький ребенок, от того, что все получилось", — признался Семен.

Пусть и под флагом Олимпийского комитета, но спортсмен из России получает медаль. На интервью у Семена сбивается дыхание, голос дрожит. "Я стоял на пьедестале почета и думал: Семен, ты мужчина, держись, главное не заплакать. Когда я встаю на пьедестал почета, по моему лицу видно, из какой я страны. И эту медаль, тяжелую, выстраданную для меня, я посвящаю всем атлетам, всем ребятам, которых, к сожалению, не допустили на эти Олимпийские игры. Ребята, я, мы, все олимпийцы, с вами, эта медаль, эта победа для вас!" –отметил Елистратов.

В спортивную секцию Семена отдали в начальных классах. На тхэквондо. А он каждый день убегал с ребятами во Дворец спорта на занятия, которые назывались интересным и тогда совсем непонятным словом "шорт-трек" ("скоростной бег"). С тех пор Семен тренировки не пропускает.

Вот и сейчас — медаль есть. Устал до такой степени, что варежки спадают, а он все равно — быстрее домой, чтобы восстановиться перед тренировкой.

Раздевалки наших фигуристов и шорт-трекистов — соревнования проходят на одном стадионе: здесь — всевозможные виды напитков. У каждого — шкафчик, в который они вешают свою одежду. Покрытие пола сделано специально мягким, чтобы не повреждать коньки. Они одеваются, тренеры дают последние наставления, спортсмены идут выступать.

Еще одна победа этой Олимпиады — выступление Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. В командных соревнованиях — это когда спортсмены выступают по очереди, а после их очки суммируются — принесли команде максимум — 10 очков. Впереди у них борьба за собственную медаль.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов в редкие минуты отдыха гуляют по олимпийским объектам. Просят, чтобы к ним никто не подходил. Очень важно сейчас сосредоточиться, чтобы собраться перед соревнованиями. Но когда встречают на набережной знаменитых Татьяну Волосожар и Максима Транькова, удержаться не могут.

Каково это, выступать, когда вся страна ждет от тебя только победы, Татьяна хорошо знает. Ради поддержки и прилетела — она сейчас необходима. И моральная, а иногда и физическая — по себе знает.

Про нашу лыжницу Наталью Непряеву на лыжном стадионе местный диктор в микрофон прокричал: "Непряева — из России", хотя официальная формулировка для наших спортсменов — "олимпийский атлет из России." Для нее это — первая Олимпиада, и она сразу в десятке сильнейших. Есть первые результаты и в биатлоне.

Несмотря на то что лидеры нашей команды по биатлону в Южную Корею не приехали, у нас есть шансы побороться за хорошие позиции. Эти гонки транслирует канал "Россия 1". Вот так выглядят комментаторские позиции изнутри: это трехэтажное здание с кабинками. В одной из них работает Дмитрий Губерниев.

Россиянка Татьяна Акимова хоть и финишировала двадцатой, зато, как и победитель гонки немка Дальмайер, поразила точно все десять мишеней.

В мужском скиатлоне наши Денис Спицов и Андрей Ларьков упали на старте, столкнувшись с норвежцем Крюгером, но продолжают борьбу. В итоге Спицов уступил только именитым норвежцам.

По тому же пути к олимпийскому золоту шел и Александр Легков. На эту Олимпиаду его не пустил ни Международный олимпийский комитет, ни Спортивный суд.

А вот Денисе Херман из Германии, которую на год отстраняли за употребление запрещенных веществ, уже обнимается с символами Олимпиады в Пхенчхане. Или Швейцарка Санна Луди, которая три раза проваливала допинг-пробы и была наказана на год, приехала с чемоданами с национальной символикой. И обе прошли на открытие с флагами своей страны. Наша команда на церемонии появилась с флагом Международного олимпийского комитета, который несла одна из волонтеров.

Российские флаги на трибунах были не только у соотечественников. Триколор развернул американец Филип Вачуда — сейчас живет в Окланде. Выложив фото в Сеть, стал местной знаменитостью.

Изображение матрешек с балалайками и гармонями, а также русские песни — это Дом спорта в южной Корее. Сюда может прийти любой желающий, причем без предварительной записи — встречают всех очень горячо.

На стене — надписи приехавших из Кореи, Казахстана, Армении. Любому желающему здесь нарисуют на щеке флаг — болельщикам эта символика не запрещена — угостят блинами с чаем из самовара, тульским пряником.

В Доме спорта в Южной Корее организовали целый музей хоккейной команды. Здесь все медали, что "красная машина" завоевывала на олимпиадах. Больше только у канадцев — на одну — но и то они играют с 1924 года, а мы с 1956-го. Семь золотых наград у сборных СССР, а вот в 1992-м году наша команда, как и сейчас, играла без флага России. Результат – золото.

Вот и в этом году на Олимпиаде команды играют без своих звезд американской лиги НХЛ. Первый матч, пусть и товарищеский, наша Команда выигрыла с разгромным счетом 8:1.

Российские хоккеисты переезжали из отеля в олимпийскую деревню. Едва Илья Ковальчук появляется на улице — тут же просят сфотографироваться. Настроение у хоккеистов, судя по широкой улыбке Андрея Зубарева, — отличное. И это, несмотря на морозы на улице. Вице-президент Федерации хоккея Роман Ротенберг даже ушанку надел. Температура опускается до минус 25. Олимпийские игры в Пхенчхане могут стать одними из самых холодных в истории, но на распорядок хоккеистов это не влияет.

Первая игра нашей хоккейной команды в рамках Олимпиады – 14 февраля. Букмекеры уверяют: россияне в Пхенчхане — главные фавориты. А уже 12-го на лед выходит наша 15-летняя звездочка фигуристка Алина Загитова.

"Болейте за меня, и я постараюсь сделать все возможное, что от меня зависит", — сказала спортсменка.

Текст: "Вести недели"

Ранее по теме

Коротко

00:25

СКР: установлена точка соприкосновения разбившегося Ан-148 с землей

23:52

Оперативный штаб: Ан-148 разрушился при ударе о землю, а не в воздухе

23:18

На место крушения Ан-148 прибыл глава МЧС

21:14

"Мерседес" протаранил маршрутку: девять раненых

19:53

Сочинец не погиб в день рождения, сдав билеты на упавший самолет

19:39

Стоявший у дома Порошенко столб позора украли

19:27

Обломки Ана и фрагменты тел разметало на километр

Показать все новости

Олимпиада-2018

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Выбор редакции

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Моя Планета

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Крушение Ан-148: Армения, Израиль и Украина соболезнуют России

Крушение Ан-148: Армения, Израиль и Украина соболезнуют России

1 час назад
СКР: установлена точка соприкосновения разбившегося Ан-148 с землей

СКР: установлена точка соприкосновения разбившегося Ан-148 с землей

1 час назад

Трансляции

03:00

Олимпиада-2018. Керлинг. Дабл-микст, 1/2 финала. Канада - Норвегия
03:55

Олимпиада-2018. Сноуборд. Слоупстайл. Женщины. Финал
03:55

Олимпиада-2018. Фигурное катание. Командные соревнования
04:10

Олимпиада-2018. Горные лыжи. Женщины. Гигантский слалом. 1 попытка
Все трансляции
Оперативный штаб: Ан-148 разрушился при ударе о землю, а не в воздухе

Оперативный штаб: Ан-148 разрушился при ударе о землю, а не в воздухе

2 часа назад
Игры в Пхенчхане: российские медали и мировой рекорд

Игры в Пхенчхане: российские медали и мировой рекорд

4 часа назад
Show must go on: американцы накачали Родченкова филлером

Show must go on: американцы накачали Родченкова филлером

5 часов назад
Пучков поручил обеспечить проезд техники и охрану места катастрофы Ан-148

Пучков поручил обеспечить проезд техники и охрану места катастрофы Ан-148

1 час назад
На борту разбившегося Ан-148 были граждане Азербайджана и Швейцарии

На борту разбившегося Ан-148 были граждане Азербайджана и Швейцарии

1 час назад
Крушение Ан-148: самой младшей пассажирке было 5 лет

Крушение Ан-148: самой младшей пассажирке было 5 лет

5 часов назад
На разбившемся Ан-148 летели жители Норильска и Владивостока

На разбившемся Ан-148 летели жители Норильска и Владивостока

3 часа назад
Пельмени, мясо, мороженое: кандидаты в президенты увлеклись едой

Пельмени, мясо, мороженое: кандидаты в президенты увлеклись едой

4 часа назад
Крушение самолета могло произойти из-за образовавшейся наледи

Крушение самолета могло произойти из-за образовавшейся наледи

3 часа назад
Романа Филипова считали легендой при жизни

Романа Филипова считали легендой при жизни

4 часа назад
Нужна помощь: Сашу Дашко спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Сашу Дашко спасет срочная операция на позвоночнике

08.02.2018 14:12
Путин призвал разбюрократить науку

Путин призвал разбюрократить науку

3 часа назад
Чемезов не исключил продажу С-400 американцам

Чемезов не исключил продажу С-400 американцам

10 часов назад
Бывший депутат-единоросс сломал челюсть DJ Smash

Бывший депутат-единоросс сломал челюсть DJ Smash

11 часов назад
Трамп хочет приватизировать МКС

Трамп хочет приватизировать МКС

4 часа назад
"Саратовские авиалинии" отменили рейсы из Орска в Москву и обратно 12 февраля

"Саратовские авиалинии" отменили рейсы из Орска в Москву и обратно 12 февраля

2 часа назад
"Лидеры России": конкурс закончился, но у победителей все только начинается

"Лидеры России": конкурс закончился, но у победителей все только начинается

3 часа назад
В Дагестане пошел процесс декриминализации

В Дагестане пошел процесс декриминализации

3 часа назад
Меркель намерена полностью отработать четвертый срок

Меркель намерена полностью отработать четвертый срок

5 часов назад
Семьи жертв крушения Ан-148 получат по 4 миллиона

Семьи жертв крушения Ан-148 получат по 4 миллиона

5 часов назад
Европейские страны соболезнуют России в связи крушением Ан-148

Европейские страны соболезнуют России в связи крушением Ан-148

5 часов назад
Сочинец не погиб в день рождения, сдав билеты на упавший самолет

Сочинец не погиб в день рождения, сдав билеты на упавший самолет

5 часов назад
Стоявший у дома Порошенко столб позора украли

Стоявший у дома Порошенко столб позора украли

6 часов назад
В американской тюрьме россиянку до слепоты избили на глазах у офицера

В американской тюрьме россиянку до слепоты избили на глазах у офицера

6 часов назад
"Бог не играет в кости": антропологи изучили эволюцию игральных костей и сами удивились

"Бог не играет в кости": антропологи изучили эволюцию игральных костей и сами удивились

6 часов назад
Крушение Ана: следственные действия идут в трех регионах

Крушение Ана: следственные действия идут в трех регионах

6 часов назад
Действующие лица с Наилей Аскер-заде. Сергей Лавров

Действующие лица с Наилей Аскер-заде. Сергей Лавров

6 часов назад
1 004
Израиль признал, что его F-16 сбили сирийские системы ПВО

Израиль признал, что его F-16 сбили сирийские системы ПВО

6 часов назад
Из-за крушения самолета Путин останется в Москве

Из-за крушения самолета Путин останется в Москве

7 часов назад
Авиакатастрофа под Москвой: введен режим ЧС для всех служб

Авиакатастрофа под Москвой: введен режим ЧС для всех служб

7 часов назад
Взрыв на карнавале в Боливии: 8 погибли, 40 пострадали

Взрыв на карнавале в Боливии: 8 погибли, 40 пострадали

7 часов назад
Россия готова к равноправному диалогу с США, а не покаянию

Россия готова к равноправному диалогу с США, а не покаянию

8 часов назад
США пытаются подключить к вооружению Украины Польшу и Прибалтику

США пытаются подключить к вооружению Украины Польшу и Прибалтику

8 часов назад
Юлия Галышева взяла бронзу в могуле

Юлия Галышева взяла бронзу в могуле

9 часов назад
ООН: за первую неделю февраля авиаудары в Сирии унесли тысячу жизней

ООН: за первую неделю февраля авиаудары в Сирии унесли тысячу жизней

10 часов назад
Очевидцы: Ан-148 загорелся в воздухе и упал

Очевидцы: Ан-148 загорелся в воздухе и упал

10 часов назад
Трамп хочет побывать в бункере Черчилля

Трамп хочет побывать в бункере Черчилля

10 часов назад
Собянин: 95% москвичей будут жить рядом с метро

Собянин: 95% москвичей будут жить рядом с метро

11 часов назад
После неудачного пуска "Союзу" могут заменить ПО и бортовой компьютер

После неудачного пуска "Союзу" могут заменить ПО и бортовой компьютер

11 часов назад
Айвар готова защитить Рыбку от Дерипаски

Айвар готова защитить Рыбку от Дерипаски

12 часов назад
У дольщиков долгостроев появилась надежда

У дольщиков долгостроев появилась надежда

13 часов назад
Названы самые продаваемые в России "японцы" за 2017 год

Названы самые продаваемые в России "японцы" за 2017 год

09.02.2018 15:06
В шаге от счастливого детства: помогите Ксюше встать на ноги

В шаге от счастливого детства: помогите Ксюше встать на ноги

07.02.2018 17:15
Что посмотреть: лучшие сериалы в духе "Игры престолов"

Что посмотреть: лучшие сериалы в духе "Игры престолов"

12 часов назад
Почему трейлер "Венома" с Томом Харди не впечатлил фанатов

Почему трейлер "Венома" с Томом Харди не впечатлил фанатов

12 часов назад
7 переоцененных мультфильмов, неожиданно попавших на "Оскар"

7 переоцененных мультфильмов, неожиданно попавших на "Оскар"

15 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 10 февраля 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 10 февраля 2018 года

17 часов назад
5 продуктов, которые могут защитить от рака

5 продуктов, которые могут защитить от рака

10.02.2018 10:35
Программа "Индустрия кино" от 10 февраля 2018 года

Программа "Индустрия кино" от 10 февраля 2018 года

10.02.2018 02:11
201
Самый кассовый отечественный фильм "Движение вверх" показали американским студентам

Самый кассовый отечественный фильм "Движение вверх" показали американским студентам

08.02.2018 05:50
300 театров, 85 регионов: "Большие гастроли" замахнулись на рекорд

300 театров, 85 регионов: "Большие гастроли" замахнулись на рекорд

07.02.2018 17:25