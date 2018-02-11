Игры в Пхенчхане: российские медали и мировой рекорд

Вот и стартовали в южнокорейском Пхенчхане зимние Олимпийские игры. Их назвали первыми политическими. Россияне участвуют и уже открыли счет медалям. Болеем за наших!

Она даже на стартовую позицию выезжают, словно программа уже началась. Глубокий вдох. Закрывает глаза. Музыка. Каскад прыжков, вращение. На лед Евгения Медведева вышла простывшая, но каждый элемент идеален настолько, что спортсменка из России устанавливает мировой рекорд. Едва все заканчивается – снова вдох и улыбка. Эта победа — только начало.

"Я выходила на лед с мыслью, что нужно соблюдать абсолютное спокойствие. Когда встаешь в начальную позу и ждешь включения своей музыки, — это самое нервное. И только начинается музыка — сразу же как-то все отходит на второй план, ты погружаешься в программу и думаешь только об элементах", — призналаст Евгения Медведева.

Пара из России Екатерина Боброва и Дмитрий соловьев — третьи в короткой программе. Наталья Забияко с Александром Энбертом — в произвольной. Российские спортсмены в командных соревнованиях выходят на второе место.

Мы находимся на той арене, которая уже принесла нам первые победы и первую медаль: здесь выступают и фигуристы и шорт-трекисты. Можем прикоснуться аккуратно ладонью ко льду. За ним следят очень внимательно. Не только машины постоянно выезжают и делают его ровным, но если где-то появляется серьезная трещина, там появляются волонтеры, которые замазывают их льдом и после этого полируют и шлифуют.

Казалось, уже все, полуфинал. До финиша — несколько кругов, а Cемен Елистратов – шестой. Вдруг — словно второе дыхание: обгоняет одного, почти сразу — второго и вплоть до последнего круга идет третьим. За несколько метров до финиша — словно выжидал — делает рывок — можно сказать, подрезает канадца и корейца, приходит первым! В финале за доли секунды, когда канадский и венгерский спортсмены в борьбе сорвались, Семен устоял. Медаль – наша!

"Я лег на бортик, и меня хлопал мой тренер, что-то мне кричал, а я закрывал лицо и рыдал, как маленький ребенок, от того, что все получилось", — признался Семен.

Пусть и под флагом Олимпийского комитета, но спортсмен из России получает медаль. На интервью у Семена сбивается дыхание, голос дрожит. "Я стоял на пьедестале почета и думал: Семен, ты мужчина, держись, главное не заплакать. Когда я встаю на пьедестал почета, по моему лицу видно, из какой я страны. И эту медаль, тяжелую, выстраданную для меня, я посвящаю всем атлетам, всем ребятам, которых, к сожалению, не допустили на эти Олимпийские игры. Ребята, я, мы, все олимпийцы, с вами, эта медаль, эта победа для вас!" –отметил Елистратов.

В спортивную секцию Семена отдали в начальных классах. На тхэквондо. А он каждый день убегал с ребятами во Дворец спорта на занятия, которые назывались интересным и тогда совсем непонятным словом "шорт-трек" ("скоростной бег"). С тех пор Семен тренировки не пропускает.

Вот и сейчас — медаль есть. Устал до такой степени, что варежки спадают, а он все равно — быстрее домой, чтобы восстановиться перед тренировкой.

Раздевалки наших фигуристов и шорт-трекистов — соревнования проходят на одном стадионе: здесь — всевозможные виды напитков. У каждого — шкафчик, в который они вешают свою одежду. Покрытие пола сделано специально мягким, чтобы не повреждать коньки. Они одеваются, тренеры дают последние наставления, спортсмены идут выступать.

Еще одна победа этой Олимпиады — выступление Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. В командных соревнованиях — это когда спортсмены выступают по очереди, а после их очки суммируются — принесли команде максимум — 10 очков. Впереди у них борьба за собственную медаль.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов в редкие минуты отдыха гуляют по олимпийским объектам. Просят, чтобы к ним никто не подходил. Очень важно сейчас сосредоточиться, чтобы собраться перед соревнованиями. Но когда встречают на набережной знаменитых Татьяну Волосожар и Максима Транькова, удержаться не могут.

Каково это, выступать, когда вся страна ждет от тебя только победы, Татьяна хорошо знает. Ради поддержки и прилетела — она сейчас необходима. И моральная, а иногда и физическая — по себе знает.

Про нашу лыжницу Наталью Непряеву на лыжном стадионе местный диктор в микрофон прокричал: "Непряева — из России", хотя официальная формулировка для наших спортсменов — "олимпийский атлет из России." Для нее это — первая Олимпиада, и она сразу в десятке сильнейших. Есть первые результаты и в биатлоне.

Несмотря на то что лидеры нашей команды по биатлону в Южную Корею не приехали, у нас есть шансы побороться за хорошие позиции. Эти гонки транслирует канал "Россия 1". Вот так выглядят комментаторские позиции изнутри: это трехэтажное здание с кабинками. В одной из них работает Дмитрий Губерниев.

Россиянка Татьяна Акимова хоть и финишировала двадцатой, зато, как и победитель гонки немка Дальмайер, поразила точно все десять мишеней.

В мужском скиатлоне наши Денис Спицов и Андрей Ларьков упали на старте, столкнувшись с норвежцем Крюгером, но продолжают борьбу. В итоге Спицов уступил только именитым норвежцам.

По тому же пути к олимпийскому золоту шел и Александр Легков. На эту Олимпиаду его не пустил ни Международный олимпийский комитет, ни Спортивный суд.

А вот Денисе Херман из Германии, которую на год отстраняли за употребление запрещенных веществ, уже обнимается с символами Олимпиады в Пхенчхане. Или Швейцарка Санна Луди, которая три раза проваливала допинг-пробы и была наказана на год, приехала с чемоданами с национальной символикой. И обе прошли на открытие с флагами своей страны. Наша команда на церемонии появилась с флагом Международного олимпийского комитета, который несла одна из волонтеров.

Российские флаги на трибунах были не только у соотечественников. Триколор развернул американец Филип Вачуда — сейчас живет в Окланде. Выложив фото в Сеть, стал местной знаменитостью.

Изображение матрешек с балалайками и гармонями, а также русские песни — это Дом спорта в южной Корее. Сюда может прийти любой желающий, причем без предварительной записи — встречают всех очень горячо.

На стене — надписи приехавших из Кореи, Казахстана, Армении. Любому желающему здесь нарисуют на щеке флаг — болельщикам эта символика не запрещена — угостят блинами с чаем из самовара, тульским пряником.

В Доме спорта в Южной Корее организовали целый музей хоккейной команды. Здесь все медали, что "красная машина" завоевывала на олимпиадах. Больше только у канадцев — на одну — но и то они играют с 1924 года, а мы с 1956-го. Семь золотых наград у сборных СССР, а вот в 1992-м году наша команда, как и сейчас, играла без флага России. Результат – золото.

Вот и в этом году на Олимпиаде команды играют без своих звезд американской лиги НХЛ. Первый матч, пусть и товарищеский, наша Команда выигрыла с разгромным счетом 8:1.

Российские хоккеисты переезжали из отеля в олимпийскую деревню. Едва Илья Ковальчук появляется на улице — тут же просят сфотографироваться. Настроение у хоккеистов, судя по широкой улыбке Андрея Зубарева, — отличное. И это, несмотря на морозы на улице. Вице-президент Федерации хоккея Роман Ротенберг даже ушанку надел. Температура опускается до минус 25. Олимпийские игры в Пхенчхане могут стать одними из самых холодных в истории, но на распорядок хоккеистов это не влияет.

Первая игра нашей хоккейной команды в рамках Олимпиады – 14 февраля. Букмекеры уверяют: россияне в Пхенчхане — главные фавориты. А уже 12-го на лед выходит наша 15-летняя звездочка фигуристка Алина Загитова.

"Болейте за меня, и я постараюсь сделать все возможное, что от меня зависит", — сказала спортсменка.