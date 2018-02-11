"Лидеры России": конкурс закончился, но у победителей все только начинается

В Сочи — финал Всероссийского конкурса "Лидеры России". На участие в нем было подано рекордное количество заявок — более 200 тысяч — из разных регионов страны. В итоге отобрали 100 лучших молодых управленцев. Победители получат 1 миллион рублей, который должны потратить на дополнительное образование в любом вузе страны. Но что еще важнее — возможность поработать с наставниками, среди которых успешные губернаторы, министры и руководители федеральных ведомств, главы крупнейших российских компаний.

Конкурс "Лидеры России" — это как раз те самые социальные лифты, о которых так много говорят, мол, они в России не работаю. Здесь же любой талантливый управленец безо всяких связей может открыть себе путь к большой карьере. А для государства это — возможность отобрать самых лучших и креативных и пополнить кадровый резерв.

Триста финалистов — в ожидании итогов конкурса. За плечами четыре месяца сложнейших интеллектуальных, физических и моральных испытаний. На сцену выходят первые победители, в зале взрыв — эмоций.

Это впервые в истории подобных проектов и абсолютная неожиданность для организаторов: триста финалистов пришлось выбирать из более чем 200 тысяч заявок.

Дмитрий Вербов — директор департамента РЖД, 42 года, блестящая карьера, мечтает создать грузовой "Убер". Перед финалом конкурса идет купаться. В море — плюс десять.

Алексей Петунин — топ-менеджер крупной компании из Ростова — крутит педали в тандеме впервые. Уверен: умение быстро воспринимать все новое — это главное качество современного инновационного лидера.

Задача конкурса — сформировать команду сильных управленцев, поставить на поток систему отбора кадров для госслужбы, медицины, образования и дать новый потенциал развития всем направлениям жизни и экономики в стране.

Сто лучших лидеров получают наставников. Руководители госкорпораций, члены правительства, успешные бизнесмены — они наблюдали за конкурсантами с полуфинала, выбирали себе учеников. И теперь им самим приходится бороться за такие рабочие кадры.

"Мой интерес как работодателя, конечно, чрезвычайно высок. Я увидел очень много ребят и людей, которые вполне могли бы занять достойные места в нашей корпорации", — сказал председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг.

Идею всероссийского конкурса решили перенять Федеральная налоговая служба и Минздрав. Они уже принимают от своих сотрудников заявки на участие. А победителей обещают повысить в должности.

"Для нас очень важно, чтобы сегодня ребята могли честно и объективно оценить в том числе работу Налоговой службы, электронные сервисы, те способы общения, которые мы предлагаем налогоплательщикам", — отметил руководитель ФНС Михаил Мишустин.

"Лидеры России" — это еще и о настоящих личных ценностях. Бизнесмен Денис Денежкин за время конкурса был назначен на должность вице-мера Омска — за честность. Сказал губернатору, что быть плохим чиновником стыдно. Теперь упрощает диалог власти и бизнеса.

"Чтобы получить вкусный кофе или чай, дополнительно придумывать ничего не надо — просто правильно приготовить. Так и с чиновниками. Мы должны просто правильно работать, чтобы клиент, то есть бизнес и общество в целом, был доволен", — уверен Денежкин.

Яркие, с новаторскими идеями, они не только сами идут вперед, но и ведут за собой других. 300 финалистов получают гранты по миллиону рублей на обучение. Победителей конкурса — 103 человека со всех регионов России — от Владивостока до Калининграда — ждут встречи с президентом.

Конкурс закончился, но у победителей, похоже, все только начинается, потому что главный вопрос открыт: что после конкурса?