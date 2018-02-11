Стоявший у дома Порошенко столб позора украли

У дома президента Украины Петра Порошенко под Киевом в воскресенье прошла очередная акция протеста. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, туда приехали активисты общественной организации "Автомайдан", организации "Рух визволення" ("Движение освобождения") и партии "Движение новых сил" экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. К дому главы государства приехали около 15 машин. Правда, по данным активистов, количество сотрудников охраны превышает количество протестующих "в десятки раз".

Одна из участниц акции Елизавета Богуцкая рассказала, что активисты хотели выразить недоверие и сказать, что Порошенко не их президент, поскольку каждый день украинский лидер делает нечто такое, "что раздражает народ".

Кроме того, манифестанты привезли к дому Порошенко столб позора, чтобы установить его и объяснить все в письменной форме. "Но пока мы здесь стояли, этот столб украли. Кто-то подбежал и этот столб унес", — рассказала Богуцкая.

Она добавила, что акция будет постоянной, и активисты будут "навещать" не только Порошенко, но и других высокопоставленных чиновников. В следующее воскресенье в Киеве запланирован марш с требованием отставки президента, об организации которого ранее заявлял Саакашвили.