Лавров: "переделать" сделку по иранскому атому невозможно

Переделать соглашение по иранскому атому (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД), чего добиваются США, невозможно, уверен министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом он рассказал в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". По его словам, США не столько отказываются от выполнения СВПД, сколько "требуют это соглашение переделать, что само по себе абсолютно нереально".

"Однако именно такую задачу Соединенные Штаты поставили и потребовали от европейских участников этого соглашения, а именно от Великобритании, Франции и Германии, начать сотрудничать с Вашингтоном в этом вопросе", — сказал Лавров.

У американцев есть пословица "если не сломано — не чини", напомнил российский министр. Соглашение с Ираном, по его словам, отнюдь "не сломано", оно очень эффективное, но его пытаются "починить", а прежде чем "чинить", пытаются его сломать. "Это плохо", — говорит Лавров.

Соглашение, по его словам, "неукоснительно выполняется иранской стороной", что регулярно подтверждается в докладах МАГАТЭ. За действиями США, заявил Лавров, "просматривается откровенно дискриминационный, предвзятый, неоправданно придирчивый подход". Россия, напомнил он, уже неоднократно предлагала "альтернативу: начать наводить мосты между арабскими странами Персидского залива и Исламской Республикой Иран".