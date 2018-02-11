Сочинец не погиб в день рождения, сдав билеты на упавший самолет

Житель Сочи Максим Коломейцев, который собирался лететь из Москвы в Орск на потерпевшем крушение самолете Ан-148, за несколько дней до рейса передумал и сдал билеты.

Как рассказал сам Коломейцев, они с девушкой хотели лететь этим рейсом и взяли билеты Сочи — Москва — Орск. Однако билеты решили сдать, потеряв на этом около 10 тысяч рублей. Мужчина пояснил, что 11 февраля у него день рождения, и он хотел отпраздновать его в Орске, где живет его семья. Кроме того, Коломейцев собирался там же купить машину, но продавец сообщил, что из-за задержки автомобиль доставят только 18 февраля.

По словам сочинца, это уже третий раз, когда он из-за опоздания или изменения планов пропускает поездки, которые могли закончиться летальным исходом, пишет РИА Новости.

В Оренбургской области в понедельник, 12 февраля, объявлен день траура по погибшим в авиакатастрофе.

Соболезнования в связи с катастрофой самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" в воскресенье в Раменском районе Подмосковья, выразили председатель правительства Испании Мариано Рахой, генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, главы МИД Бельгии и Турции Дидье Рейндерс и Мевлют Чавушоглу, МИД Франции. Причем турецкий министр для того лично позвонил главе МИД РФ Сергею Лаврову.

В результате крушения Ан-148 погиб 71 человек: 65 пассажиров и 6 членов экипажа.